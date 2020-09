Golf, US Open 2020: Justin Thomas guida la leaderboard al termine del primo round. Renato Paratore buon 33°

I migliori golfisti del panorama internazionale tornano ad affrontarsi in un Major dando vita agli US Open 2020. Sul percorso par 70 del Winged Foot Golf Club di Mamaroneck (New York, Stati Uniti) è subito spettacolo con Justin Thomas che prende la testa della leaderboard grazie ad un primo giro da -5 (65 colpi). L’americano piazza 6 birdie ed un bogey distanziando di una lunghezza un terzetto di inseguitori al secondo posto composto dal belga Thomas Pieters e dai connazionali Patrick Reed e Mattehw Wolff.

-3 e quinta posizione per il nordirlandese Rory McIlroy, per l’inglese Lee Westwood e per il sudafricano Louis Oosthuizen, mentre chiudono la top ten con il punteggio di -2 gli statunitensi Xander Schauffele, Brendon Todd, Harris English e Jason Kokrak, l’iberico Rafa Cabrera Bello, ed infine il cileno Joaquin Niemann.

Sorprendente primo round di Davis Thompson e John Pak. I due americani, non professionisti, chiudono la giornata d’apertura a ridosso dei primi 10 grazie al buon -1 odierno che li colloca in compagnia di pezzi grossi del calibro dei connazionali Rickie Fowler, Tony Finau e Bryson DeChambeau, e dello spagnolo Jon Rahm.

Buon primo round per Renato Paratore. L’azzurro si congeda dal giovedì americano con 71 colpi (+1) frutto di 3 birdie e 4 bogey che gli valgono la 33esima posizione momentanea con 3 colpi di margine sull’ipotesi di cut.

Scorrendo la classifica troviamo in difficoltà gli statunitensi Tiger Woods e Jordan Spieth, entrambi relegati in 71esima posizione con lo score di +3. Stessa sorte per uno dei favoriti indiscussi della vigilia, ovvero Dustin Johnson. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking non ha trovato il feeling con il percorso americano e dovrà immediatamente cambiare rotta per evitare il taglio del venerdì e strizzare l’occhio alle posizioni che contano.

Partenza in salita anche per il detentore del titolo Gary Woodland. Il 36enne del Kansas è 92° con +4 in compagnia degli inglesi Matthew Fitzpatrick e Tommy Fleetwood. Domani spazio al secondo round che decreterà coloro in grado di superare il cut ed alimentare la loro rincorsa agli US Open 2020.

Foto: LaPresse