Golf, US Open 2020: buon terzo giro di Renato Paratore, resta nei primi 30

Buon terzo giro di Renato Paratore allo US Open 2020. Chi, profano del golf, dovesse notare il +3 odierno del ventitreenne romano, penserebbe a una giornata no, e invece così non è, perché si tratta di una situazione che ne configura un buon rendimento, considerata l’estrema difficoltà del West Course del Winged Foot Golf Club di New York, sul quale si sta svolgendo il secondo Major di questo 2020. Appare praticamente certo che rimarrà nei primi 30.

Piuttosto regolare nel suo dipanarsi, il giro di Paratore inizia con un bogey al par 4 della 2, seguito da un altro a un secondo par 4, quello della 8. Il primo e unico birdie arriva al par 5 della 9, poi alla 16 e alla 17 (altri due par 4) due bogey in fila che gli precludono quello che sarebbe stato un grande ingresso nei primi 20. Rimane, però, una situazione molto di buon livello la sua.

Per dare un’idea della bontà del piazzamento del romano, basti pensare che dietro di lui c’è il numero 2 del mondo, lo spagnolo Jon Rahm, crollato a -7, ma c’è anche gente del calibro dell’inglese Matt Wallace, dell’americano Rickie Fowler, del campione dell’Open Championship Shane Lowry, solo per citarne alcuni. Domani, dunque, Paratore, a +6 come score generale, comincerà il suo ultimo giro con buonissime chance di migliorare ancora in questo che è il suo secondo Major in carriera.

Foto: LaPresse