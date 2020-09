Golden Gala 2020 in tv: diretta gratis e in chiaro, orario, programma

La tappa italiana della Diamond League di atletica leggera si disputerà a Roma giovedì 17 settembre. Le gare scatteranno alle ore 17.45, ma l’apertura ufficiale arriverà alle ore 18.40. Le finali termineranno indicativamente alle ore 20.20. Saranno quattordici le gare in programma. L’evento potrà essere seguito in diretta tv dalle 18.40 alle 20.25 su Rai 2 ed in streaming su Rai Play.

PROGRAMMA GOLDEN GALA 2020

Roma, giovedì 17 settembre

17.45 Salto in alto (femminile)

18.25 Salto con l’asta (maschile)

18.40 Salto in alto (maschile)

18.43 400 metri (femminile)

18.53 400 metri ostacoli (femminile)

19.03 400 metri ostacoli (maschile)

19.13 400 metri (maschile)

19.20 3000 metri (maschile)

19.30 Getto del peso (maschile)

19.38 100 metri ostacoli (femminile)

19.47 110 metri ostacoli (maschile)

19.55 800 metri (femminile)

20.05 100 metri (femminile)

20.15 100 metri (maschile)

Diretta tv dalle 18.40 alle 20.25 su Rai 2

Diretta streaming dalle 18.40 alle 20.25 su Rai Play

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse