Golden Gala 2020, Filippo Tortu firma 10.09 sui 100 metri: terzo davanti a Jacobs. Simbine vince in 9.96

Filippo Tortu e Marcell Jacobs si sono ben distinti sui 100 metri al Golden Gala 2020, penultima tappa della Diamond League di atletica leggera andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma (chiuso al pubblico). Il brianzolo ha conquistato un positivo terzo posto in 10.09, due centesimi in più rispetto al suo stagionale siglato un paio di giorni fa a Bellinzona. L’azzurro si è distinto nella fase finale, riuscendo a recuperare terreno e a conquistare un podio positivo nella capitale. Il primatista nazionale ha battuto il connazionale di un paio di centesimi. Marcell Jacobs si è spinto ad appena un centesimo dal suo stagionale, dando dimostrazione di efficienza. La gara è stata vinta dal sudafricano Akani Simbine con un eccellente 9.96 davanti all’ivoriano Arthur Cissé (10.04)

Filippo Tortu ha dichiarato ai microfoni della Fidal: “Sono molto contento perché agli Assoluti non eravamo riusciti a gareggiare insieme. Quest’anno abbiamo corso tanto insieme e ha fatto bene a entrambi, oggi siamo andati bene e secondo me è stata una gara buona. Secondo me ho sbagliato il terzo-quarto appoggio, volevo andare molto bene e forse ci ho messo troppa foga e cattiveria, devo rimanere più rilassato. Sono comunque contento, ho fatto una buona gara e chiudiamo la stagione col sorriso. Potevo e volevo fare di più, ma ho ottime sensazioni pe chiudere questa stagione molto complicata. Io sto raggiungendo il meglio della stagione ora e posso fare di più, ora smetto ma con un po’ di amaro in bocca e tanta voglia di correre. Il prossimo anno sarà ancora più bello“.

Marcell Jacobs: “Sono abbastanza contento del tempo. Volevo scendere sotto 10.10. Quest’anno abbiamo cercato di gareggiare il più possibile. Ero partito bene, poi nel finale mi è mancata un po’ di energia, ma sono soddisfatto di avere chiuso la stagione così. Tortu è arrivato davanti anche questa volta e non si può dire niente, bravo lui“.

Foto: Lapresse