Golden Gala 2020, Armand Duplantis RECORD DEL MONDO! 6.15 all’Olimpico, Bubka cancellato dopo 26 anni

Armand Duplantis ce l’ha fatta! Finalmente! Lo svedese ha realizzato il nuovo Record del Mondo di salto con l’asta all’aperto. La missione è stata completata allo Stadio Olimpico di Roma, dove è andato in scena il Golden Gala, penultima tappa della Diamond League di atletica leggera. Il fuoriclasse scandinavo ha superato 6.15 metri al secondo tentativo, migliorando di un centimetro quanto fatto dall’icona Sergey Bubka il 31 luglio 1994 a Sestriere. Dal Piemonte alla Capitale, il primato di questa specialità outdoor viene sempre realizzato in Italia. Il 23enne, argento agli ultimi Mondiali e Campione d’Europa in carica, aveva già cercato questo risultato nel corso dell’ultimo mese, ma gli era sempre sfuggito.

Oggi ha fatto saltare il banco e ha scritto una pagina importante della storia dell’atletica leggera, mandando in soffitta uno dei grandi miti di questo sport. Armand Duplantis ha dunque realizzato due record del mondo nell’arco della stessa stagione, perché in inverno si era spinto a 6.18 metri al coperto (quella prestazione indoor è da considerare a tutti gli effetti come il record del mondo assoluto). Il ribattezzato Mundo ha superato 5.45, 5.70 e 5.80 alla prima prova, poi 5.85 alla seconda, 6.00 al primo colpo e poi la stoccata trionfale. Alle sue spalle il belga Ben Broeders (5.80 alla seconda) e il filippino Ernest Obiena (5.80 alla terza), Claudio Stecchi non ha preso parte alla gara.

Foto: Lapresse