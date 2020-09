Ciclismo, Campagnolo porta sul mercato il rivoluzionario cambio a 13 velocità! Ekar è il primo al mondo

Grande novità sul mercato ciclistico. La Campagnolo ha infatti messo in commercio il primo cambio a 13 velocità. L’azienda italiana è stata la prima a tagliare questo traguardo a livello mondiale, come già aveva fatto con i cambi a 11 speed e il 12. Il cambio Ekar è stato pensato appositamente per il gravel e il fuoristrada, prende il nome da una delle cime venete dell’altopiano di Asiago. Ha una sola corona davanti e 13 pignogni dietro, la cassetta può partire con un pignone da soli 9 denti. il prezzo è di 265 euro.

Foto: Valerio Origo