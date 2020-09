Giro d’Italia 2020, la terza e la quarta tappa si svolgeranno a porte chiuse: l’Etna sarà senza pubblico

Il Giro d’Italia 2020 comincia già a chiudere le porte al pubblico. Quando mancano venti giorni alla partenza da Monreale, le autorità catanesi hanno infatti deciso di vietare la presenza dei tifosi lungo le strade in occasione della terza e della quarta tappa della 103esima edizione della Corsa Rosa.

La decisione riguarda, come detto, la terza frazione (Enna-Etna) e la quarta (Catania-Villafranca) e, stando a quanto riportato da Catania Today, è stata presa da un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato appositamente dal prefetto di Catania. Il rispetto del divieto dovrà essere garantito direttamente dagli organizzatori, che dovranno far sì che non ci sia alcuna presenza di pubblico sia ai punti di partenza e arrivo sia lungo le strade.

Foto: LaPresse