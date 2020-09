Giro dell’Appennino 2020, i convocati dell’Italia: Vincenzo Nibali capitano verso il Mondiale

Mancano dieci giorni esatti alla prova in linea maschile dei Mondiali 2020 di ciclismo. Cresce l’attesa per l’evento di Imola e l’Italia ha l’intenzione di fare bella figura in casa, provando a conquistare quella maglia arcobaleno che alle nostre latitudini manca addirittura dall’ormai lontano 2008. La nostra Nazionale si schiererà al via il prossimo 27 settembre, ma il CT Davide Cassani deve ancora scegliere gli otto uomini che vestiranno la maglia azzurra: ieri ha svelato una lista di 13 nomi, la scrematura definitiva arriverà al termine del Giro dell’Appennino in programma sabato 19 settembre.

In occasione della classica ligure correrà anche la Nazionale Italiana. Vincenzo Nibali, capitano anche in vista dei Mondiali, guiderà sei compagni di squadra: suo fratello Antonio, Gianluca Brambilla, Jacopo Mosca, Filippo Bertone, Filippo Magli e Manuel Pesci. Lo Squalo testerà la gamba in vista della rassegna iridata, l’obiettivo è quello di trovare la migliore forma possibile a una settimnaa da uno degli appuntamenti clou della stagione.

