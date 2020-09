Ginnastica artistica, si torna in gara dopo 7 mesi! Riparte la Challenge Cup con qualche big: tutte le partecipanti

Il momento che tanti appassionati di ginnastica artistica stavano aspettando è finalmente arrivato: si ritorna in gara! Gli amanti della Polvere di Magnesio hanno ormai perso memoria di cosa sia una competizione, visto che non si scende in pedana da ormai sette mesi (era inizio marzo quando la tappa di Coppa del Mondo a Baku venne interrotta di fretta e furia dopo il turno eliminatorio, senza disputare le finali).

L’appuntamento è tra una decina di giorni: dal 2 al 4 ottobre, infatti, una tappa della World Challenge Cup (il terzo circuito internazionale in ordine di importanza) andrà in scena a Szombathely (Ungheria). Sarà un evento in formato ridotto a causa dell’emergenza sanitaria, ma è un chiaro segnale per tutto l’ambiente della ginnastica, in attesa di poter tornare a fare davvero sul serio a dicembre con gli Europei (la kermesse continentale a Baku è ancora da confermare, una risposta definitiva arriverà entro la fine del mese di settembre).

Si tratta di un evento riservato alle singole specialità, con un parterre estremamente ridotto in termini quantitativi e qualitativi. Tra le donne spiccano le ucraine Diana Varinska e Angelina Radivilova, le ungheresi Zsofia Kovacs e Noemi Makra, la polacca Marta Pihan-Kulesza, la slovacca Barbora Mokosova. In ambito maschile, invece, c’è qualche pesce grosso come i croati Tin Srbic, Robert Seligman, Filip Upe, gli ucrani Igor Radivilov e Petro Pahniuk, il rumeno Marian Dragulescu. Non ci saranno italiani, aspettiamo le gare nostrane in autunno con due tappe di Serie A e i Campionati Assoluti (tra ottobre e novembre) per rivedere le nostre stelle dopo un durissimo lockdown.

