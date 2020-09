Ginnastica artistica, Europei 2020 prima di Natale: oggi la decisione definitiva. Ci saranno anche i pass olimpici?

Si disputeranno davvero gli Europei 2020 di ginnastica artistica prima di Natale? La rassegna continentale, originariamente in programma in piena primavera, è stata rinviata di otto mesi a causa dell’emergenza sanitaria e dovrebbe andare in scena a Baku (Azerbaijan) in due tranche: la kermesse maschile dal 9 al 13 dicembre, la competizione femminile dal 17 al 20 dicembre. Nella giornata odierna (lunedì 28 settembre) la Federazione Europea di Ginnastica è chiamata a prendere una decisione definitiva riguardo a questo evento: si attende una conferma in merito all’organizzazione dell’unica grande manifestazione internazionale di questa tormentata stagione.

Sono già uscite le ammissioni: si parla di 324 uomini in rappresentanza di 39 Nazioni e 304 donne da 38 Paesi, tutti pronti a darsi battaglia nella prova a squadre e nelle finali di specialità (non ci saranno soltanto le seniores, ma anche le juniores). Ovviamente, nel caso in cui si dovesse davvero gareggiare, bisognerà rispettare dei protocolli sanitari molto stringenti e non si sa ancora se ci potrà essere il pubblico sugli spalti. La ex UEG deve decidere poi su un aspetto regolamentare molto importante: a questi Europei dovrebbero essere messi in palio 4 pass per le Olimpiadi del prossimo anno (2 per sesso tramite l’all-around del turno di qualifica), ma alcuni Paesi chiedono di rinviare l’assegnazione di queste carte alla competizione continentale del prossimo anno. Staremo a vedere tra poche ore quali saranno le decisioni definitive e quando verranno ufficialmente comunicate al pubblico.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Simone Ferraro/FGI