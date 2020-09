Ginnastica artistica, gli Europei 2020 si faranno? Decisione rinviata, ma non assegneranno pass olimpici

Quella odierna era una giornata molto attesa nell’universo della Polvere di Magnesio. La ex UEG era chiamata a decidere riguardo alla disputa degli Europei 2020 di ginnastica artistica, schedulati a Baku (Azerbaijan) prima di Natale (uomini dal 9 al 13 dicembre, donne dal 17 al 20 dicembre). Ebbene il Comitato Esecutivo ha optato per rinviare la decisione a settimana prossima: soltanto lunedì 5 ottobre sapremo se si riuscirà effettivamente a scendere in pedana tra meno di tre mesi per l’unico evento internazionale rimasto in questa tormenata stagione.

Una cosa però è certa: non verranno assegnati pass per le Olimpiadi di Tokyo in programma il prossimo anno. Originariamente agli Europei si dovevano assegnare quattro carte per i Giochi (2 per sesso, attraverso l’all-around del turno eliminatorio), ma la particolare situazione legata alla pandemia ha consigliato di non rendere questi eventuali Europei validi ai fini della qualificazione olimpica. Se ne riparlerà per la rassegna continentale del 2021? Staremo a vedere. Nel frattempo gli Europei di ginnastica ritmica sono stati confermati a Kiev (Ucraina) dal 26 al 29 novembre.

Foto: Dario Ventre/FGI