Fognini-Kohlschreiber, Atp Amburgo 2020: orario, tv, programma, streaming

Altra giro e altra corsa per Fabio Fognini. Il tennista ligure, tornato in campo dopo la doppia operazione alle caviglie, parteciperà all’ATP 500 di Amburgo 2020, torneo in programma durante questa settimana. Per l’azzurro sarà il terzo match ufficiale del post-pandemia: i primi due sono stati le sconfitte contro Marc-Andrea Huesler a Kitzbuehel e contro Ugo Humbert agli Internazionali d’Italia. A Roma Fognini ha dimostrato di essere in crescita rispetto all’esordio shock in terra austriaca e si spera che la condizione fisica possa migliorare giorno dopo giorno. Ad Amburgo il primo avversario sarà il tedesco Philipp Kohlschreiber: andiamo a scoprire orario e programma dell’incontro, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Il match tra Fognini e Kohlschreiber sarà il terzo in programma sul Campo Centrale, per cui non inizierà prima delle ore 13.30. La sfida sarà trasmessa in diretta tv da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e sarà visibile anche in streaming sui canali social e web di SuperTennis. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro, garantendovi aggiornamenti per ogni singolo scambio.

Loading...

Loading...

FOGNINI-KOHLSCHREIBER, ATP AMBURGO 2020: ORARIO, TV E STREAMING

Martedì 22 settembre

Non prima delle 13.30: Philipp Kohlschreiber – Fabio Fognini

Diretta tv – SuperTennis

Diretta streaming – canale social e web di SuperTennis

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse