Fognini-Humbert oggi, Internazionali d’Italia: orario, tv, programma, streaming

Oggi, giovedì 17 settembre, ci sarà la sfida tra Fabio Fognini e Ugo Humbert, valida per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2020. Per il tennista ligure sarà il debutto nel Masters 1000 romano, visto che al primo turno ha potuto beneficiare di un bye, e sarà la seconda partita ufficiale dopo la doppia operazione alle caviglie subita nei mesi scorsi: il rientro in campo, avvenuto a Kitzbuehel contro Marc-Andrea Huesler, è stato molto difficile e ha prodotto una netta sconfitta, a testimonianza del ritardo di condizione del numero 13 del ranking ATP. Andiamo a scoprire orario e programma del match, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Il match tra Fabio Fognini e Ugo Humbert sarà il terzo della sessione diurna sul Centrale di Roma dopo Martinez-Shapovalov e Muguruza-Gauff, per cui non comincerà prima delle ore 14.00. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e sarà visibile in streaming su Sky Go. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live della partita, garantendovi aggiornamenti punto per punto.

FOGNINI-HUMBERT OGGI: PROGRAMMA, TV E STREAMING

Giovedì 17 settembre

Non prima delle 14.00: Fabio Fognini – Ugo Humbert

Diretta tv – Sky Sport Arena

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

Foto: LaPresse