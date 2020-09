Fiorentina-Torino oggi, Serie A: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni

Prende il via la stagione 2020/21 di Serie A e le prime due squadre a scendere in campo nell’anticipo delle 18 di oggi sono Fiorentina e Torino. Come sempre accade nei match d’esordio è molto complicato stabilire le gerarchie e soprattutto comprendere quale sia lo stato di forma delle due squadre.

La Fiorentina ha chiuso la scorsa stagione con un decimo posto tranquillo, ma sicuramente al termine di una stagione che non ha entusiasmato i suoi tifosi. Per la nuova stagione la squadra di Iachini non ha cambiato troppo al momento e in entrata i nomi più interessanti sono quelli di Amrabat, Bonaventura, il rientro di Biraghi e il ritorno di Borja Valero. I viola vorranno fin da subito dare un segnale di discontinuità con la scorsa stagione e puntare ai piani alti della classifica.

Una delle delusioni della scorsa stagione è stato sicuramente il Torino e Cairo ha deciso di affidarsi a Giampaolo per risalire la china e non ritrovarsi a lottare nuovamente per la salvezza. Per farlo Giampaolo ha puntato a puntellare la difesa con l’arrivo dal Milan di Rodriguez e di Vojvoda dallo Standard Liegi, mentre a centrocampo il nome nuovo più interessante è quello di Linetty dalla Sampdoria. Ma saranno Verdi, Belotti e Zaza a dover dare quel contributo fondamentale per puntare ai piani alti della classifica.

La sfida tra Fiorentina e Torino, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A, è in programma questo pomeriggio alle ore 18.00 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky.

FIORENTINA-TORINO: PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

Torino (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Bremer, Nkoulou, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti

.

FIORENTINA-TORINO: PROGRAMMA, ORARI E TV

SABATO 19 SETTEMBRE

Ore 18.00: Fiorentina-Torino

Diretta tv: Sky Sport Serie A e Sky Sport

Foto: LaPresse