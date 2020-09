F1, Ross Brawn su Michael Schumacher: “Era un uomo squadra e spesso non era compreso”

Ogni tanto i riferimenti a Michael Schumacher spuntano. E’ inevitabile che nel weekend del Mugello, sede del 1000° GP della Rossa in F1, la figura del Kaiser sia riemersa, basti pensare al giro a bordo della F2004 di suo figlio Mick, impegnato per il successo del titolo in F2.

A dare un’interpretazione particolare di ciò che fosse stato Schumi nel periodo agonistico è stato l’ex tecnico di Benetton, Ferrari e Mercedes Ross Brawn, attuale direttore sportivo di Liberty Media. L’ingegnere britannico, infatti, ha rivelato quanto il personaggio “Michael” fosse incompreso dalla collettività, perché inevitabilmente influenzata dalla fame di vittoria che lui esprimeva in pista, anche con modi duri e talvolta intimidatori: “Se lo conoscevi personalmente era esattamente l’opposto. Tante volte l’ho presentato ad alcune persone che, prima di incontrarlo, pensavano che fosse un uomo duro e introverso. Successivamente la loro valutazione è cambiata. Mi è capitato spesso perché è come se ci fossero due versioni: il Michael pilota in pista e quello fuori dall’abitacolo. Chi ha corso contro di lui non aveva sempre una grande opinione, mentre chi ha avuto il piacere di collaborare nel suo stesso team ne ha apprezzato le qualità, essendo un uomo forte e carismatico di cui qualunque scuderia avrebbe bisogno. Per questo, quanto gli è successo è una vera tragedia“, le parole di Brawn ai media britannici, riferendosi all’ormai famoso incidente sulle nevi di Meribel del 29 dicembre 2013.

Foto: LaPresse