F1, Mattia Binotto: “Il futuro della Ferrari sarà nel Circus, ma per tornare vincenti serve tempo”

Per la Ferrari un 2020 molto deludente. Nonostante gli sforzi dei piloti, il team è in ritardo rispetto alla concorrenza. Nel 2019 la monoposto, pur nei suoi limiti, puntava ad essere costantemente sul podio, cercando di imporsi sui tracciati più veloci. In questo contesto, invece, il quadro è quasi desolante.

Non si nasconde dietro a un dito il Team Principal della Rossa Mattia Binotto, parlando della situazione sotto l’insegna del Cavallino Rampante in un’intervista al sito ufficiale della F1: “Ovviamente è un periodo molto difficile, ma penso che tutti credano ancora in questo progetto, nonostante un anno così difficile. La Ferrari è sempre stata parte del Circus e in futuro ci sarà“, ha continuato Binotto in una conversazione con David Coulthard, aggiungendo che: “Abbiamo avversari enormemente forti, quindi il livello di organizzazione e sviluppo è molto più alto“.

Il ritardo è importante e quindi per mettere le cose al loro posto serve tempo, lo ricorda Binotto: “Ci vuole tempo per migliorare e recuperare il terreno perso. Ci sono voluti sei anni alla Ferrari con Schumacher per farlo e anche Red Bull Racing e Mercedes hanno avuto bisogno di tempo per diventare dominanti. Lo stesso percorso ci attende“.

