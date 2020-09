F1, GP Russia 2020: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere

Oggi venerdì 25 settembre si disputano le prove libere del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochia. Si torna dopo il doppio appuntamento in Italia tra Monza e Mugello. Si incomincia con le due sessioni di test, ciascuna di 90 minuti: i piloti avranno a disposizione tre ore di tempo per effettuare la migliore messa a punto e trovare il giusto feeling con la pista.

Le Mercedes sono le grandi favorite della vigilia, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vogliono fare il vuoto fin da subito. Il britannico, reduce dal successo del Mugello, punta ad allungare ulteriormente in classifica generale in modo da avvicinarsi alla conquista del settimo titolo iridato. Il Campione del Mondo dovrà comunque stare attento al compagno di squadra e a Max Verstappen, pronto a sfruttare ogni occasione con la sua Red Bull. La Ferrari è attesa dall’ennesimo fine settimana di difficoltà: Charles Leclerc e Sebastian Vettel dovranno stringere i denti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle prove libere del GP di Sochi 2020, decima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, a Sochi sono avanti un’ora rispetto a noi.

PROVE LIBERE GP RUSSIA F1 2020: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 25 SETTEMBRE:

10.00-11.30 Prove libere 1

14.00-15.30 Prove libere 2

PROVE LIBERE GP RUSSIA F1 2020: COME VEDERLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Replica delle prove libere 2 su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 16.45, 20.00, 23.30 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Non è prevista programmazione su TV8.

