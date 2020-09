F1, GP Russia 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 25 settembre

Dopo le due manifestazioni nel Bel Paese, il Mondiale di F1 si sposta in quel di Sochi per disputare il Gran Premio di Russia. Per la decima tappa del campionato, il Circus si sposta in un particolare tracciato che si articola nel cuore dei Giochi Olimpici Invernali del 2014.

Il 2020 rappresenta la sesta edizione di questo Gran Premio che è sempre stato vinto dalla Mercedes. La casa di Stoccarda ha sempre primeggiato un questa speciale location che nella sua storia non ha mai visto un successo da parte della Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc ed il tedesco Sebastian Vettel cercheranno di ben figurare in quel di Sochi, ma tutto appare impossibile visto l’andamento della stagione.

Il Gran Premio di Russia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201). TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) diffonderà le differite di qualifiche e gara.

SkyGo e NowTV vi proporranno il live streaming delle prove di domani, mentre OA Sport vi proporrà la diretta testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP RUSSIA 2020

Venerdì 25 settembre

Ore 10.00-11.30 Prove libere 1

Ore 14.00-15.30 Prove libere 2

DOVE SEGUIRE LE PROVE LIBERE GP RUSSIA 2020

Diretta TV su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming su NowTv e SkyGO

Diretta Live su OA Sport

