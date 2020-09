F1, GP Russia 2020: Lance Stroll monterà la power unit n.3 a Sochi. Nessuna penalità per il canadese

Si temeva dopo il violento impatto che la Racing Point del canadese Lance Stroll avesse avuto dei danni consistenti nel crash del Mugello, sede dell’ultimo round del Mondiale 2020 di F1. Il nordamericano, uscito di pista tra le due curve dell’Arrabbiata, è andato a sbattere contro le barriere a ben 280 km/h.

Fortunatamente Lance non ha avuto alcuna conseguenza, dimostrando quanto ormai la sicurezza nel Circus sia elevata. Vero è che per quanto detto si è verificato anche un principio d’incendio (subito domato dai commissari) che ha riguardato il retrotreno della vettura britannica. In questa circostanza, l’analisi dei danni è stata impietosa e i tecnici saranno costretti a montare una nuova power unit in vista del GP di Sochi, in Russia, nel prossimo fine settimana, come riportato da it.motorsport.com.

Si tratta della terza unità per Stroll e per questo non vi sarà alcuna penalità, ma è chiaro che d’ora in avanti non sarà semplice arrivare fino in fondo, mancando ancora otto weekend al termine del campionato. Una difficoltà in più per Lance e il proprio team.

