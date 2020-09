F1, GP Eifel 2020: Mick Schumacher sarà alla guida dell’Alfa Romeo nella FP1 al Nürburgring

Il giorno tanto atteso è arrivato: il tedesco Mick Schumacher, figlio del grande Michael, scenderà in pista nel weekend del prossimo appuntamento iridato in F1, sul tracciato del Nürburgring. Mick, in testa al Mondiale 2020 di F2 e membro della Ferrari Driver Academy, avrà la sua chance di guidare l’Alfa Romeo nelle prime prove libere del fine settimana tedesco in un round significativo per lui viste le sue origini.

Il 21enne è già stato al volante di una monoposto di F1 l’anno scorso, ovvero della SF90 Ferrari nel corso dei test in Bahrein, oltre che della F2004 al Mugello nel weekend del 1000° GP della scuderia di Maranello. Tra poco meno di due settimane lo vedremo all’opera con la C39 nella FP1 al posto di Antonio Giovinazzi. La squadra italo-svizzera ha confermato questo piano d’azione, come affermato dal Team Principal Fred Vasseur: “Non c’è dubbio che Mick sia uno dei grandi talenti del Circus, tenuto conto dei suoi riscontri. Ovviamente è veloce, ma è anche maturo al volante, tutti segni distintivi di un campione in prospettiva“.

Loading...

Loading...

“È incredibile avere questa possibilità su una pista che è una delle mie preferite. Il Nürburgring significa molto per me e fare una sessione con una monoposto di F1 è fantastico. Grazie all’Haas F1 Team e alla Ferrari Driver Academy per avermi dato una grande opportunità. Sarà emozionante. Ho intenzione di sfruttare la chance al meglio, non vedo l’ora“, le parole di Schumi Jr.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse