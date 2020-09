F1, Felipe Massa: “Per il bene di Carlos Sainz spero che la Ferrari faccia una macchina competitiva”

Felipe Massa, ex pilota della Ferrari, ha parlato della situazione che potrebbe trovarsi di fronte Carlos Sainz nel momento in cui approderà nella scuderia di Maranello. In un’intervista riportata da Marca, il brasiliano è convinto del valore del pilota spagnolo ma avrà bisogno, ovviamente, del supporto del team.

“Sainz è un bravo pilota, giovane e ha molto da imparare. Certo, hanno bisogno prima di ogni altra cosa di avere una macchina competitiva e lo spero per il bene di Carlos e della Ferrari. È una squadra eccezionale, ho un grande affetto per lui e lo è , senza dubbio, diversa dalle altre, come se fosse una religione“.

Massa si è poi soffermato sulla difficilissima situazione attuale che sta attraversando la Ferrari: “Vedere una squadra così importante soffrire in questo modo è molto triste, nessuno vuole che la Ferrari abbia questi problemi. Il tempo di Vettel è passato e i risultati che sta ottenendo quest’anno dimostrano che la Ferrari potrebbe aver preso la decisione giusta non rinnovare il contratto“.

salvatore.serio@oasport.it

Foto: Lapresse