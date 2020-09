Curling, Italia maschile sul podio al torneo di Adelboden! Azzurri out in semifinale

Passo avanti importante rispetto a Baden e primo podio stagionale per la Nazionale italiana maschile di curling, che ha raccolto un buonissimo terzo posto nell’International Abelboden Tournament, seconda tappa europea del circuito CCT andata in scena nell’ultimo weekend in Svizzera. La formazione azzurra composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Simone Gonin e Sebastiano Arman si è resa protagonista di un ottimo percorso collezionando tre vittorie consecutive nella fase a gironi (8-3 su Christian Bangenter, 7-3 su Jan Hess e 7-1 su Christian Heineman) per poi avere la meglio nei quarti sul team elvetico di Marco Hoesli con lo score di 5-4.

In semifinale purtroppo la compagine tricolore si è dovuta arrendere ai vice-campioni europei del team di Yannick Schwaller con il punteggio finale di 4-5 all’ultimo end dopo un match molto equilibrato. In finale è poi arrivata la vittoria degli svizzeri del team Peter De Cruz, medaglia di bronzo olimpica a Pyeongchang nel 2018, che si è imposto per 8-1 sul Team Schwaller. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Simone Gonin al sito federale dopo la sconfitta in semifinale: “Abbiamo dimostrato di sapere lottare allo stesso livello tecnico con Schwaller e la nostra è stata una buona gara, peccato sia mancato il guizzo finale. Il risultato rappresenta comunque un passo avanti rispetto al torneo di Baden nella prima uscita stagionale”

Foto: Lapresse