Coppa Italia 2020-2021, tutti i risultati di mercoledì 30 settembre

Si sono giocati questa sera diciannove dei venti incontri validi per il secondo turno della Coppa Italia di calcio, inaugurato ieri dall’anticipo in cui il Monza aveva regolato la Triestina con un rotondo 3-0. Oggi cinque sfide si sono risolte ai rigori ed una è stata decisa ai supplementari. Dal prossimo turno in campo le prime dodici squadre di Serie A.

RISULTATI SECONDO TURNO COPPA ITALIA

Monza Brianza 1912-US Triestina Calcio 3-0 giocata ieri

Reggina 1914-SSD Teramo Calcio 1-0

US Cremonese-AC Arezzo 4-0

AS Cittadella-Novara Calcio 3-1

AC Pisa-SS Juve Stabia 2-0

Frosinone Calcio-Calcio Padova 1-3

Cosenza Calcio-Alessandria Calcio 3-1 dcr

Pescara Calcio-SN Notaresco 2018 9-8 dcr

A.C.D. Virtus Entella-U.C. AlbinoLeffe 2-1

L.R. Vicenza Virtu-Pro Patria 3-2 dts

Empoli FC-Renate Calcio 2-1

Ascoli Calcio 1898-Perugia Calcio 1-4

Pordenone Calcio-SSD Casarano Calcio 3-0

Salernitana Calcio 1919-FC Südtirol-Alto Adige 3-0

Lecce-A.C. Feralpi Salò 2-0

AC Reggiana 1919-SS Monopoli 1966 6-5 dcr

Venezia FC-Carrarese Calcio 2-0

Chievo Verona-Catanzaro FC 7-8 dcr

Brescia Calcio-ASD Trapani Calcio 3-0

SPAL Ferrara-AS Bari 4-2 dcr

Foto: LaPresse