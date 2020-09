Ciclismo, Thibaut Pinot: “Sono sollevato di finire questo Tour de France, provo molta delusione”

Il Tour de France 2020 per Thibaut Pinot lo si può etichettare come sfortunato. Purtroppo, però, il corridore transalpino ha un pessimo rapporto con la Grand Boucle. Già in passato le sue partecipazioni alla principale corsa di Francia, e non solo, sono state condizionati da cadute e inconvenienti che ne hanno pregiudicato il risultato finale.

Il capitano della Groupama-FDJ, in un’intervista riportata da l’Equipe, si dice addirittura sollevato di finire questa edizione della Grand Boucle, a testimonianza della grande fatica che ha dovuto fare sin qui: “Sono sollevato di finire questo Tour de France. Adesso c’è il cronometro e poi tornerò a casa. So che ci sarà molta gente per strada, sarà una piccola festa. Provo molta delusione perché non ero venuto qui per fare un 35 ° o 40 ° posto assoluto“.

Thibaut Pinot intende staccare la spina per qualche giorno dopo la cocente delusione per l’esito di questo Tour de France 2020: “ Sono uscito da un Delfinato incoraggiante. Ma sono orgoglioso di finire con questo mal di schiena contro cui ho dovuto combattere ogni giorno. Adesso passerò una settimana senza toccare la bici per recuperare e guardare al finale di stagione“.

Foto: Lapresse