Ciclismo, Mondiali 2020. Tadej Pogacar ci crede: “Il percorso sarà duro, spero di fare bene”

Neanche il tempo di metabolizzare uno dei trionfi più incredibili nella storia recente del Tour de France, che Tadej Pogacar è già pronto a ripartire. Appena compiuti 22 anni il giovane sloveno non ha assolutamente voglia di fermarsi a festeggiare, vuole continuare su questa scia e timbrare altri successi strepitosi. L’uomo della UAE Emirates è stato convocato dalla Slovenia per i Mondiali di ciclismo di Imola e domenica 27 settembre correrà nella prova in linea sul circuito romagnolo.

L’obiettivo è quello di far bene, come dichiarato in un’intervista all’UCI: “Non ho ancora visionato il percorso, ma sembra che sarà molto duro. Mi piacciono le corse impegnative e lunghe. Sarà sicuramente una gara dura. Io spero di fare bene. La Slovenia avrà una squadra forte, vedremo quali possibilità avremo in questa gara”.

Foto: Lapresse