Ciclismo, Mondiali 2020: le quote per le scommesse. Van Aert super favorito. I bookmakers danno fiducia a Nibali, attenzione a Ulissi

Domenica 27 settembre andrà in scena la prova in linea maschile dei Mondiali 2020 di ciclismo. Sarà l’impegnativo circuito di Imola a ospitare la rassegna iridata, un tracciato da ripetere nove volte caratterizzato dalla presenza di due salite molto impegnative e decisive ai fini del risultato. Le due ascese sembrano essere particolarmente adatte agli scattisti e agli attaccanti. Secondo i bookmakers il grande favorito della vigilia è il belga Wout Van Aert, vincitore di Strade Bianche, della Milano-Sanremo e di due tappe al Tour de France in poco più di un mese. Il fuoriclasse della Jumbo-Visma è quotato a 4.50 e ha un margine molto ampio sul francese Julian Alaphilippe, il quale oscilla tra 6.50 e 7.50: il transalpino ha vinto una frazione alla Grande Boucle anche se non è apparso in grande forma, alla Classicissima è stato sconfitto proprio da Van Aert e ora ha bisogno di un grande numero.





La Danimarca punta tutto su Jakob Fuglsang e il trionfatore dell’ultimo Giro di Lombardia gode della fiducia degli allibratori: il suo sigillo è dato tra 10.00 e 12.00. Viene forse un po’ troppo sottovalutato lo svizzero Marc Hirschi, grandissimo protagonista al Tour de France e in grado di dire la sua su qualsiasi terreno: c’è disomogeneità tra i vari bookmakers, ad esempio la Snai gli dà un calibrato 10.00 mentre Bet365 lo pone a 15.00, proprio come lo sloveno Tadej Pogacar, fresco vincitore della Grande Boucle e in grado di fare saltare il banco.

E in casa Italia? I capitani sono due Vincenzo Nibali e Diego Ulissi: lo Squalo gode di grande ammirazione da parte di Snai (10.00) e non di Bet365 (26.00), il toscano balla tra 23.00 e 25.00. Il siciliano è reduce da una Tirreno-Adriatico sottotono, ma è un uomo pieno di risorse. L’altro azzurro è in forma smagliante, come dimostra il successo al Giro del Lussemburgo. Altri papabili? Schachmann, Matthews, Woods, Kwiatkowsi, Valverde. E poi la categoria altro, per chi punta su grossi outsider e grandi sorprese. Di seguito le quote dei bookmakers per le scommesse sui Mondiali 2020 di ciclismo.

QUOTE SCOMMESSE MONDIALI CICLISMO 2020:

Ciclista/Bet365/Snai

Van Aert 4.50 4.50 Alaphilippe 6.50 7.50 Roglic 13.00 20.00 Fuglsang 10.00 12.00 Woods 13.00 15.00 Pogacar 15.00 15.00 Hirschi 15.00 10.00 Kwiatkowski 19.00 10.00 Valverde 15.00 20.00 Ulissi 23.00 25.00 Dumoulin 26.00 33.00 Nibali 26.00 10.00 Schachmann 34.00 20.00 Matthews 51.00 50.00 Altro 5.00 10.00

