Ciclismo, Mondiali 2020: bruttissima caduta per l’ex iridata a cronometro Chloe Dygert. La statunitense è cosciente

Un Mondiale a dir poco sfortunato per la maglia iridata uscente delle prove a cronometro Chloe Dygert, che è rimasta coinvolta in una terribile caduta al termine di una curva negli ultimi chilometri della gara contro il tempo odierna di Imola 2020. Partita con i favori dei pronostici, la statunitense si trovava già in testa alla gara dopo il rilevamento cronometrico; ma nel finale, nell‘imboccare una curva in discesa, ha perso il controllo della sua bici, andando dritta verso il guard rail. Al che l’americana è letteralmente saltata al di là della strada, per poi ritrovarsi in un campo.

L’ammiraglia della Nazionale statunitense le ha subito prestato soccorso, e fortunatamente, tramite il loro profilo Twitter, hanno subito rassicurato tutti quanti sulla condizione fisica dell’ex campionessa del mondo, che innanzitutto è rimasta sempre cosciente, e questo è il dato più positivo, e ha riportato una bruttissima ferita alla gamba sinistra, dovuta sicuramente all’impatto contro il guard rail. L’atleta è stata prontamente recuperata dai soccorritori che l’hanno medicata e trasferita su una barella e portata in ospedale.

Le ipotesi sulle cause della caduta di Chloe Dygert possono essere ricondotte o ad una foratura alla ruota anteriore, vista l’improvvisa sbandata e sbilanciamento dell’atleta, oppure all’alta velocità con cui ha imboccato la curva, soprattutto con una posizione non propriamente adatta per poter affrontare una discesa di questo tipo e una curva abbastanza larga. Purtroppo è svanito il suo sogno della doppietta iridata, ma adesso la cosa più importante sarà riprendersi al meglio da questa bruttissima caduta.

Foto: Lapresse