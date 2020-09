Ciclismo, Julian Alaphilippe assente alla Freccia Vallone. Prima maglia arcobaleno alla Liegi?

Quando debutterà Julian Alaphilippe con la maglia arcobaleno di Campione del Mondo? Il francese ha trionfato ieri sulle strade di Imola e si pensava che avrebbe esibito la casacca iridata già tra un paio di giorni alla Freccia Vallone, ma il transalpino ha deciso all’ultimo di non prendere parte alla corsa già vinta due volte in carriera. L’alfiere della Deceuninck-Quick Steo si concederà qualche giorno di riposo dopo il Tour de France e i Mondiali, probabilmente la sua prima uscita da Campione del Mondo sarà alla Liegi-Bastogne-Liegi, in programma domenica 4 ottobre.

Foto: Lapresse