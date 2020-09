Ciclismo, Joop Zoetemelk investito a Parigi: l’ex iridato e vincitore del Tour de France del 1980 non è in pericolo di vita

Una disavventura di cui Joop Zoetemelk avrebbe fatto a meno. Il 73enne olandese, campione del mondo di ciclismo su strada nel 1985 e vittorioso del Tour de France del 1980 e della Vuelta a España del 1979, è stato investito da un’auto, andando in bicicletta nella regione metropolitana di Parigi, come rivela gazzetta.it. Una notizia poco lieta, coincisa con l’arrivo della Grande Boucle a Parigi per l’ultima tappa dell’edizione 2020.

Stando a quanto ha reso noto la famiglia, l’ex iridato è ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita, anche se ha subito fratture varie e perso molto sangue, come riferito dall’amico ed ex collega Bernard Thevenet, altra figura di riferimento del ciclismo internazionale ricordando le sue vittorie al Tour del 1975 e del 1977.

Foto: LaPresse