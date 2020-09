Calendario Mondiali ciclismo Imola 2020: orari, programma, tv

Archiviato il Tour de France, è arrivato il momento del confronto diretto tra i più grandi ciclisti del pianeta, che da giovedì 24 settembre a domenica 27 settembre, si contenderanno i quattro titoli iridati maschili e femminili, del Campionato del Mondo su strada di Imola 2020. Il Covid-19 ha fermato la programmazione iniziale della prova iridata prevista in Svizzera, tra Aigle e Martigny, così l’UCI ha dovuto trovare, in tempi davvero ristretti, un’altra collocazione per il Mondiale di quest’anno. E tre settimane fa, nella contesa tra l’Alta Savoia e lmola, l’Italia ha avuto la meglio, con questa inaspettata, e incredibile notizia, di un altro Mondiale tricolore dopo sette anni da Firenze 2013.

Le prove in linea si disputeranno su un circuito di 28,8 km da percorrere più volte, con partenza e arrivo nel rinomato circuito automobilistico di Imola, dedicato a Enzo e Dino Ferrari. Dopo aver completato una partenza neutrale attorno all’autodromo, il percorso riservato agli uomini avrà una lunghezza totale di 258,2 km, mentre la gara femminile sarà di 143 km. Le prove contro il tempo invece, presentano un percorso abbastanza pianeggiante, da percorrere una volta sia per gli uomini che per le donne, per un totale di 31,7 km.

Loading...

Loading...

I Campionati del Mondo di ciclismo su strada di Imola 2020 verranno trasmessi ogni giorno in diretta televisiva su Rai Sport, Rai Due ed Eurosport. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà ogni giorno la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le prove iridate di questo Mondiale emiliano romagnolo.

Di seguito potrete trovare il calendario completo di Imola 2020, gli orari delle prove iridate, e tutta la programmazione televisiva.

CALENDARIO, ORARI E PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA MONDIALI IMOLA 2020

Giovedì 24 settembre: Prova a cronometro donne Elite (31,7 km) – ore 14.40 – 16.30

Eurosport 1: ore 14.35

Rai Due: ore 14.30

Venerdì 25 settembre: Prova a cronometro uomini Elite (31,7 km) – ore 14.30 – 16.35

Eurosport 1: ore 14.25

Rai Sport: ore 14.00

Rai Due: ore 14.30

Sabato 26 settembre: Prova in linea donne Elite (143 km) – ore 12.35 – 16.45

Eurosport 1: ore 12.30

Rai Sport: in attesa di conferma

Rai Due: ore 14.00

Domenica 27 settembre: Prova in linea uomini Elite (258,2 km) – ore 09.45 – 16.45

Eurosport 2: ore 9.40

Rai Sport: in attesa di conferma

Rai Due: ore 14.00

DIRETTA STREAMING E LIVE TESTUALE

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Diretta live testuale: OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Yorkshire 2019/SWPix.com