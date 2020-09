Ciclismo, Filippo Ganna: “Dygert ha sbagliato a tenere le mani sulle appendici. Sono pronto, mi sono preparato bene”

Oggi, venerdì 25 settembre, andrà in scena la cronometro individuale dei Mondiali di ciclismo 2020. Saranno 57 i corridori che si contenderanno la seconda maglia iridata della manifestazione, e tra di loro il penultimo a partire sarà l’azzurro Filippo Ganna che ha parlato a “Tuttosport“.

Così il ciclista italiano sul’incidente occorso ieri a Chloé Dygert: “Quella curva l’ho provata e riprovata anche ad alta velocità. Purtroppo Dygert ha sbagliato a tenere le mani sulle appendici, anziché tenerle sul manubrio. In questo modo ha avuto più difficoltà nel controllare la bicicletta e le è stato impossibile frenare“.





L’azzurro sfida Rohan Dennis: “Dovrò fare attenzione a distribuire lo sforzo, comunque sono pronto: mi sono preparato bene e non sono certo venuto qui solo per attaccarmi il numero sulla schiena. Il divario tra noi si è ridotto e lo spero proprio, perché altrimenti rischierei di essere raggiunto da lui nonostante le partenze scaglionate. Di sicuro non è l’ultimo arrivato ma io, lo ripeto, sono pronto“.

Foto: LaPresse