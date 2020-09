Ciclismo femminile, Mondiali 2020: Dygert sfida Van der Breggen per il titolo a cronometro. Bussi per la top 5

Finalmente ci siamo. Domani, giovedì 24 settembre, si aprirà ufficialmente la rassegna iridata dei Campionati del Mondo su strada di Imola 2020. A inaugurare l’appuntamento romagnolo ci penseranno le donne Elite, che scenderanno in pista sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, per contendersi il titolo mondiale a cronometro attraverso un percorso di 32 chilometri disegnato per le specialiste delle prove contro il tempo.

Il tracciato della cronometro di Imola 2020, uguale sia per le donne che per gli uomini, è abbastanza pianeggiante e da percorrere una volta. Partenza e arrivo all’autodromo di Imola, per 31,7 chilometri con un dislivello di 200 metri. Il punto più alto della prova è collocato al chilometro 14,9 in località Borgo Tossignano, dov’è anche presente il rilevamento cronometrico.

L’Italia schiererà al via Vittoria Bussi (BJ Bike Club) e Vittoria Guazzini (Fiamme Oro/Valcar-Travel & Service), reduci dal terzo posto europeo del Mixed Relay, nonché argento e bronzo a cronometro agli ultimi campionati italiani. La Bussi sarà la punta della Nazionale, specialmente dopo l’ottimo quinto posto a livello continentale.

Tra le altre big, troveremo al via la campionessa del mondo uscente, la giovane statunitense Chloe Dygert, favorita numero uno per la doppietta. A pari merito però, c’è anche l’olandese Anna Van der Breggen, che ha un conto in sospeso con la rassegna iridata a cronometro dopo aver conquistato ben quattro medaglie d’argento nelle ultime cinque edizioni. Reduce dalla conquista del suo terzo Giro Rosa, Anna è anche la campionessa europea in carica delle prove contro il tempo.

Nella rassegna continentale è riuscita a battere la sua connazionale Ellen Van Dijk, un’altra delle grandi al via della rassegna imolese, come del resto il bronzo europeo Marlen Reusser, dalla Svizzera. Concludiamo con la tedesca Lisa Brennauer, campionessa del mondo nel 2014, nonché quattro volte maglia europea.

Foto: Yorkshire 2019/SWPix.com