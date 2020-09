Ciclismo femminile: il calendario del 2021. Il Giro Rosa non sarà più corsa World Tour

Una notizia abbastanza sconvolgente a pochissimi giorni dalla conclusione del Giro Rosa 2020. L’UCI, che oggi ha annunciato i calendari per il ciclismo su strada per il prossimo anno, ha declassato la corsa a tappe italiana: la gara nel Bel Paese, che si svolgerà dal 2 all’11 luglio, non farà più parte del Women’s World Tour, ma sarà di categoria 2.Pro. Andiamo a scoprire il calendario completo.

07/11/2020 11/11/2020 Vuelta a Colombia Femenina COLOMBIA 2.2 14/01/2021 17/01/2021 Santos Women’s Tour Down Under AUSTRALIA 2.Pro 23/01/2021 23/01/2021 Gravel and Tar la Femme NEW ZEALAND 1.2 28/01/2021 28/01/2021 Race Torquay AUSTRALIA 1.1 30/01/2021 30/01/2021 Cadel Evans Great Ocean Road Race – Elite Women’s Race AUSTRALIA 1.WWT 07/02/2021 07/02/2021 Vuelta CV Feminas SPAIN 1.1 05/02/2021 08/02/2021 Dubai Women’s Tour UNITED ARAB EMIRATES 2.2 20/02/2021 20/02/2021 Grand Prix Velo Manavgat TURKEY 1.2 18/02/2021 21/02/2021 V Setmana Ciclista Valenciana – Vuelta Comunitat Valenciana Feminas SPAIN 2.2 21/02/2021 21/02/2021 Grand Prix Velo Alanya TURKEY 1.2 27/02/2021 27/02/2021 Omloop Het Nieuwsblad-vrouwen elite / Circuit Het Nieuwsblad-Femmes Elite BELGIUM 1.Pro 26/02/2021 28/02/2021 Vuelta Castellon by VCV SPAIN 2.2 28/02/2021 28/02/2021 ERA – Omloop van het Hageland – Tienen – Tielt-Winge BELGIUM 1.1 02/03/2021 02/03/2021 Le Samyn des Dames BELGIUM 1.1 06/03/2021 06/03/2021 Strade Bianche ITALY 1.WWT 12/03/2021 12/03/2021 Drentse Acht van Westerveld NETHERLANDS 1.2 14/03/2021 14/03/2021 UCI Women’s WorldTour Ronde van Drenthe NETHERLANDS 1.WWT 17/03/2021 17/03/2021 Danilith Nokere Koerse BELGIUM 1.Pro 21/03/2021 21/03/2021 Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio ITALY 1.WWT 21/03/2021 21/03/2021 Omloop van de Westhoek – Memorial Stive Vermaut BELGIUM 1.1 25/03/2021 25/03/2021 AG Driedaagse Brugge-De Panne BELGIUM 1.WWT 28/03/2021 28/03/2021 Gent-Wevelgem In Flanders Fields BELGIUM 1.WWT 31/03/2021 31/03/2021 Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre BELGIUM 1.1 04/04/2021 04/04/2021 Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres BELGIUM 1.WWT 05/04/2021 05/04/2021 Ronde de Mouscron BELGIUM 1.1 08/04/2021 10/04/2021 The Princess Maha Chackri Sirindhorn’s Cup “Women’s Tour of Thailand” THAILAND 2.1 07/04/2021 11/04/2021 Healthy Ageing Tour NETHERLANDS 2.1 08/04/2021 11/04/2021 Joe Martin Stage Race UNITED STATES OF AMERICA 2.2 11/04/2021 11/04/2021 Paris-Roubaix Femmes FRANCE 1.WWT 14/04/2021 14/04/2021 Brabantse Pijl dames BELGIUM 1.1 18/04/2021 18/04/2021 Amstel Gold Race Ladies Edition NETHERLANDS 1.WWT 18/04/2021 18/04/2021 Grand Prix Féminin de Chambéry FRANCE 1.2 21/04/2021 21/04/2021 La Flèche Wallonne Féminine BELGIUM 1.WWT 24/04/2021 24/04/2021 EPZ Omloop van Borsele NETHERLANDS 1.1 25/04/2021 25/04/2021 Liège-Bastogne-Liège Femmes BELGIUM 1.WWT 30/04/2021 01/05/2021 ASDA Tour de Yorkshire Women’s Race (TBC) GREAT BRITAIN 2.1 28/04/2021 02/05/2021 Tour of the Gila UNITED STATES OF AMERICA 2.2 29/04/2021 02/05/2021 Gracia CZECH REPUBLIC 2.2 30/04/2021 02/05/2021 Ceratizit Festival Elsy Jacobs LUXEMBOURG 2.Pro 05/05/2021 07/05/2021 Tour of Uppsala SWEDEN 2.2 06/05/2021 08/05/2021 Tour of Chongming Island – UCI Women’s WorldTour PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2.WWT 08/05/2021 08/05/2021 GP Eco-Struct BELGIUM 1.2 09/05/2021 09/05/2021 Gran Premio Ciudad de Eibar SPAIN 1.1 09/05/2021 09/05/2021 Trofee Maarten Wynants BELGIUM 1.1 11/05/2021 11/05/2021 Emakumeen Nafarroako Women’s Elite Classics SPAIN 1.1 12/05/2021 12/05/2021 Navarra Women’s Elite Classics SPAIN 1.1 11/05/2021 13/05/2021 Touf of Zhoushan Island (Shengsi Stage) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2.2 14/05/2021 14/05/2021 La Classique Morbihan FRANCE 1.1 15/05/2021 15/05/2021 Grand Prix du Morbihan Féminin FRANCE 1.1 14/05/2021 16/05/2021 Itzulia Women SPAIN 2.WWT 16/05/2021 16/05/2021 Flanders Ladies Classic – Sofie De Vuyst (Herzele-Steenhuize) BELGIUM 1.2 16/05/2021 16/05/2021 Tour of Wenzhou Women’s International Road Race PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 1.2 18/05/2021 18/05/2021 Durango – Durango Emakumeen Saria SPAIN 1.1 21/05/2021 21/05/2021 Veenendaal – Veenendaal Classic NETHERLANDS 1.1 19/05/2021 23/05/2021 Bretagne Ladies Tour CERATIZIT FRANCE 2.1 20/05/2021 23/05/2021 Vuelta a Burgos Feminas SPAIN 2.WWT 29/05/2021 29/05/2021 Tour of Taiyuan International Women’s Road Cycling Race PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 1.2 25/05/2021 30/05/2021 Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour GERMANY 2.Pro 30/05/2021 30/05/2021 RideLondon Classique GREAT BRITAIN 1.WWT 03/06/2021 03/06/2021 Chrono Féminin de la Gatineau CANADA 1.1 04/06/2021 04/06/2021 Tour de Gatineau CANADA 1.1 05/06/2021 05/06/2021 Salverda Omloop van de IJsseldelta NETHERLANDS 1.2 05/06/2021 06/06/2021 Tour de Suisse Women SWITZERLAND 2.1 06/06/2021 06/06/2021 Dwars door de Westhoek BELGIUM 1.1 07/06/2021 12/06/2021 Women’s Tour GREAT BRITAIN 2.WWT 09/06/2021 13/06/2021 Vuelta Internacional Femenina a Guatemala GUATEMALA 2.2 13/06/2021 13/06/2021 SPAR Flanders Diamond Tour BELGIUM 1.1 24/06/2021 27/06/2021 Lotto Belgium Tour BELGIUM 2.1 09/07/2021 09/07/2021 Elite Road Central American Championships – WE – ITT PANAMA 1.2 09/07/2021 09/07/2021 Chrono Kristin Armstrong UNITED STATES OF AMERICA 1.2 10/07/2021 10/07/2021 Grand Prix Erciyes – Mimar Sinan TURKEY 1.2 02/07/2021 11/07/2021 Giro d’Italia Internazionale Femminile ITALY 2.Pro 08/07/2021 11/07/2021 Tour de Feminin CZECH REPUBLIC 2.2 08/07/2021 11/07/2021 Baloise Ladies Tour BELGIUM 2.1 11/07/2021 11/07/2021 Elite Road Central American Championships – WE – IRR PANAMA 1.2 11/07/2021 11/07/2021 Grand Prix Kayseri TURKEY 1.2 11/07/2021 11/07/2021 Delta Road Race CANADA 1.2 17/07/2021 17/07/2021 Grand Prix Velo Erciyes TURKEY 1.2 18/07/2021 18/07/2021 La Course by Le Tour de France FRANCE 1.WWT 18/07/2021 18/07/2021 Grand Prix Develi TURKEY 1.2 29/07/2021 30/07/2021 Tour de Belle Isle en Terre – Kreiz Breizh Elites Dames FRANCE 2.2 07/08/2021 07/08/2021 Postnord UCI WWT Vårgårda WestSweden TTT SWEDEN 1.WWT 03/08/2021 08/08/2021 Tour d’Occitanie FRANCE 2.2 08/08/2021 08/08/2021 Postnord UCI WWT Vårgårda WestSweden RR SWEDEN 1.WWT 14/08/2021 14/08/2021 La Périgord Ladies FRANCE 1.2 12/08/2021 15/08/2021 Ladies Tour of Norway NORWAY 2.WWT 15/08/2021 15/08/2021 La Picto – Charentaise FRANCE 1.2 19/08/2021 22/08/2021 Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica COSTA RICA 2.2 22/08/2021 22/08/2021 MerXem Classic BELGIUM 1.1 24/08/2021 29/08/2021 Boels Ladies Tour NETHERLANDS 2.WWT 26/08/2021 29/08/2021 Colorado Classic UNITED STATES OF AMERICA 2.1 30/08/2021 30/08/2021 GP de Plouay – Lorient- Agglomération Trophée CERATIZIT FRANCE 1.WWT 03/09/2021 05/09/2021 Ceratizit Challenge by la Vuelta SPAIN 2.WWT 05/09/2021 05/09/2021 Grote prijs Beerens BELGIUM 1.2 06/09/2021 06/09/2021 Coupe d’Afrique sur Route – WE – TTT ALGERIA 1.2 07/09/2021 07/09/2021 Coupe d’Afrique sur Route WE – ITT ALGERIA 1.2 10/09/2021 10/09/2021 Coupe d’Afrique sur Route WE – IRR ALGERIA 1.2 07/09/2021 12/09/2021 Le Tour de Femina Malaysia MALAYSIA 2.2 08/09/2021 12/09/2021 UEC Road European Championships ITALY CC 12/09/2021 12/09/2021 La Choralis Fourmies Féminine FRANCE 1.2 08/09/2021 14/09/2021 Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche FRANCE 2.1 17/09/2021 18/09/2021 Trophée des Grimpeuses Vresse-sur-Semois BELGIUM 2.2 19/09/2021 19/09/2021 Grand Prix International d’Isbergues – Pas de Calais Féminin FRANCE 1.2 03/10/2021 03/10/2021 Gran Premio Bruno Beghelli Internazionale Donne Elite ITALY 1.Pro 05/10/2021 05/10/2021 Tre Valli Varesine Women’s Race ITALY 1.2 17/10/2021 17/10/2021 Chrono des Nations FRANCE 1.1 19/10/2021 19/10/2021 Tour of Guangxi – UCI Women’s WorldTour PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 1.WWT

Foto: Valerio Pagni