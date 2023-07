Ciclismo femminile: annunciato il calendario delle corse nel Bel Paese. Il Giro d’Italia torna World Tour

È stato annunciato il calendario delle corse italiane per quanto riguarda il ciclismo al femminile in vista della prossima stagione. Si partirà come di consueto con le Strade Bianche, a marzo, e l’annata si concluderà ad ottobre con la Tre Valli Varesine. Nel mezzo Trofeo Binda e, soprattutto, il Giro Rosa che tornerà a far parte del massimo circuito internazionale, quello del Women’s World Tour.

CALENDARIO CORSE ITALIANE CICLISMO FEMMINILE 2022

STRADE BIANCHE cl. 1.WWT 05-mar Toscana TROFEO ORO IN EURO – WOMEN’S BIKE RACE (in attesa di risposta da parte dell’UCI per l’inserimento nel calendario internazionale) cl. 1.2 WE 06-mar Toscana TR. ALFREDO BINDA – COMUNE DI CITTIGLIO cl. 1.WWT 20-mar Lombardia PICCOLO TR. A.BINDA – VALLI DEL VERBANO cl. 1.n.cup WJ 20-mar Lombardia GP LIBERAZIONE (in attesa di risposta da parte dell’UCI per l’inserimento nel calendario internazionale) cl. 1.2 WE 25-apr Lazio Campionato Italiano Crono 22-giu CAMPIONATO ITALIANO strada donne elite 25 o 26 giu CAMPIONATO ITALIANO strada donne juniores 25 o 26 giu GIRO D’ITALIA DONNE cl. 2.WWT 1/10-lug PREMONDIALE GIRO TOSCANA INT.LE FEMMINILE- MEMORIAL MICHELA FANINI cl. 2.2 WE 26/28-ago Toscana GIRO DELL’EMILIA INTERNAZIONALE DONNE ELITE cl. 1.pro 01-ott Emilia R. TRE VALLI VARESINE WOMEN’S RACE cl. 1.1 WE 04-ott Lombardia Campionato Italiano CronoSquadre Donne Juniores 08-ott

Foto: Valerio Origo