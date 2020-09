Ciclismo femminile, Giada Borgato: “Elisa Longo Borghini può attaccare in discesa. Van Vleuten: mi aspetto un numero”

Mancano ormai poche ore all’inizio della prova in linea femminile dei Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento ad Imola (BO). Dopo il trionfo di ieri nella cronometro maschile con Filippo Ganna, anche oggi l’Italia ripone ambizioni di podio. La punta di diamante sarà Elisa Longo Borghini, reduce dall’argento agli Europei e, soprattutto, da un Giro Rosa in cui ha denotato una condizione di forma importante, con tanto di successo di tappa e terzo posto nella classifica finale. A 28 anni la nativa di Ornavasso ha ritrovato la forma dei giorni migliori. Può provare addirittura a sconfiggere la corazzata olandese e far saltare il banco?

Ne abbiamo parlato con Giada Borgato, nota ed apprezzata commentatrice tecnica di RaiSport: “Io penso proprio di sì, il percorso le si addice molto e parte con una squadra molto forte. Il percorso è molto impegnativo, sicuramente Elisa può puntare ad un podio e, perché no, magari anche all’iride“.

Longo Borghini non è dotata di un grande spunto veloce. Dunque, per vincere, dovrà arrivare in solitaria, come ci spiega la Borgato: “Per vincere dovrà attaccare e fare la differenza in salita, provando a staccare la Van der Breggen. Elisa deve stare tranquilla e aspettare l’ultimo giro per fare la differenza. Se ce la fa, poi c’è una discesa molto tecnica e lei ha grandi doti per affrontarla. Il traguardo non sarà lontano”.

Cosa aspettarsi da Annemiek Van Vleuten, al via dopo un recupero lampo? “Secondo me avrà grandi motivazioni, solo due giorni fa ha deciso di prendere parte alla gara. Ho il presentimento che ci proverà da lontano come nel 2019, quando fece qualcosa di incredibile. Il polso però potrebbe darle fastidio, soprattutto perché le salite sono dure e bisognerà alzarsi sui pedali“.

VIDEO: GIADA BORGATO SUI MONDIALI DI CICLISMO FEMMINILE

