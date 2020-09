Ciclismo femminile: Chloe Dygert muove i primi passi dopo la bruttissima caduta dei Mondiali di Imola

Una caduta tragica, quando sembrava essere lanciata verso il titolo iridato. Chloe Dygert, stella del ciclismo femminile, non è riuscita a tenere il controllo della sua bicicletta in una curva mentre stava affrontando la prova a cronometro dei Mondiali di ciclismo ad Imola ed è finita oltre il guardrail, subendo una importante lacerazione alla gamba sinistra.

Non c’è stato modo di attendere, l’americana è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Bologna, finendo sotto i ferri per addirittura quattro ore. L’operazione è andata per il meglio e l’obiettivo ora è quello di riuscire a mano a mano a migliorare, con tanta voglia di tornare in sella.

Nel frattempo il primo step è stato quello di tornare a camminare, anche se con il supporto delle stampelle:

Took my first hot lap today 🏎 pic.twitter.com/f9TuSlKcZw — Chloé Dygert (@chloedygert30) September 29, 2020

Foto: Lapresse