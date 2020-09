Ciclismo, Davide Cassani: “Moscon mi deve dare delle risposte all’Appennino. Largo ai giovani: Bagioli sarà titolare”

Il CT Davide Cassani ha diramato una lista di 13 pre-convocati per i Mondiali 2020 di ciclismo. La prova in linea riservata ai professionisti andrà in scena domenica 27 settembre sull’impegnativo tracciato di Imola, il quale presenta due insidose salite da ripetere per nove volte. L’Italia proverà a essere grande protagonista, guidata in particolar modo da Vincenzo Nibali, ma con la possibilità di inserirsi anche da parte di altri azzurri.

I tredici nomi sono stati comunicati durante la diretta Rai della diciassettesima tappa del Tour de France, Davide Cassani ha spiegato le sue scelte: “Ai dodici uomini ho aggiunto Davide Formolo perché se lo merita, non si è dato per vinto, sta facendo i rulli. Sabato dopo il Giro dell’Appennino deciderò gli otto titolari e le due riserve. Ci sono tre giovani come Conci, Fabbro e Bagioli, è ora di cominciare ad inserire le nuove generazioni. Fabbro lo conosco e lo seguo da anni, alla Tirreno-Adriatico è stato bravo perché ha fatto tanto lavoro per Majka e poi ha sfiorato il successo a Loreto. Bagioli, che sarà tra i titolari, si sta allenando in altura: è giovane, è uno dei pochi ad aver battuto quest’anno Roglic e può essere una pedina importante nello schema della nostra Nazionale“.

Il Commissario Tecnico ha parlato anche di Gianni Moscon: “L’ho inserito nella lista perché in tutti i Mondiali che ha disputato ha sempre fatto grandi corse, Oggi si è messo in evidenza al Giro della Toscana, ma lo aspetto domani a Peccioli e soprattutto sabato all’Appennino, mi deve dare risposte importanti“.

Foto: Lapresse