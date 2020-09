Ciclismo, Campionato italiano Under 23: Giovanni Aleotti nuovo re del tricolore!

Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli) sbaraglia la concorrenza ed è il nuovo campione italiano della categoria Under 23. Suona l’inno di Mameli a Zola Predosa (BO) con il 40° Piccolo Giro dell’Emilia e il 32° Gran Premio Città di Zola valevole come campionato italiano per la categoria antecedente al professionismo. Il modenese, classe 1999 che difende i colori del Cycling Team Friuli, ha conquistato il titolo tricolore 2020, grazie a un attacco sul finale. Secondo posto per il varesino Alessandro Santaromita (Velo Club Mendrisio), mentre terzo il lecchese Luca Colnaghi (Zalf Euromobil Desiree Fior).

Sono stati ben 159 gli atleti schierati ai nastri di partenza nel cuore di Zola Predosa (BO), tantissimo pubblico presente fin dalle fasi preliminari di corsa, per conoscere i grandi presenti della startlist. Alla partenza i più prestigiosi team nazionali, con nomi di ragazzi che presto ritroveremo nelle gare professionistiche: Filippo Conca e Kevin Colleoni della Biesse Arvedi, il campione italiano uscente Marco Frigo (Seg Racing), Antonio Puppio (Kometa), Antonio Tiberi (Colpack-Ballan).A dare il via alla manifestazione organizzata dalla S.c. Ceretolese 1969, presieduta da Franco Chini, presenti le autorità locali con il vice presidente vicario della Federciclismo Daniela Isetti ed il presidente regionale del comitato regionale FCI – Emilia Romagna Giorgio Dattaro.

La giornata caratterizzata dal caldo inteso, vede la prima salita di Ca’ Bortolani affrontata a ritmo gara sostenuto portando forte selezione nelle retrovie sin dai primi chilometri. Dopo il gran premio della montagna, si avvantaggiano una decina di corridori, mentre il gruppo rimane frastagliato alle loro spalle. All’ingresso nel secondo circuito di San Lorenzo in Collina, allunga una coppia al comando composta da Luca Colnaghi (Zalf Euromobil Desiree Fior) ed Andrea Pietrobon (Cycling Team Friuli). Si forma poi un drappello con il campione italiano uscente, Marco Frigo (Seg Racing), con il forcing del romagnolo Andrea Cantoni (#InEmiliaRomagna), ma ai meno 6 chilometri dalla conclusione la situazione torna di gruppo compatto con il plotone che conta poco meno di una trentina di unità rimaste a giocarsi la corsa. Ai meno 5,5 km all’arrivo la svolta: accelerazione di Giovanni Aleotti tutto solo con il gruppo che rimane alla finestra, con 20″ di svantaggio. Alle spalle di Aleotti escono in contropiede Riccardo Ciuccarelli (Sangemini-Trevigiani) e Manuele Tarozzi (#InEmiliaRomagna) che si mettono alla caccia del fuggitivo. Con una dote di 23″ sui controattaccanti Giovanni Aleotti non accenna a diminuire e in solitaria, s’invola sul rettilineo d’arrivo andando a cogliere la sua terza vittoria stagionale, sicuramente la tra le più prestigiose della sua giovane carriera. Ciuccarelli e Tarozzi, solamente alle ultime decine di metri vengono ripresi dal gruppo, con la volata regolata da Alessandro Santaromita (Velo Club Mendrisio), medaglia di bronzo a Luca Colnaghi (Zalf Euromobil Desiree Fior).

“Dopo il Giro d’Italia Under 23 sapevo di stare bene e per questo con la squadra abbiamo deciso di fare corsa dura da subito” ha spiegato dopo il traguardo il neo-campione italiano Under 23. “Questo successo mi ripaga di tanti sacrifici e di tante attese e rinvii subiti in questa stagione. Ho dovuto rinunciare a tanti appuntamenti, è un peccato che ad Imola non si corra il mondiale Under 23, ma già questo titolo è un grande traguardo per me e per tutta la squadra”.

Ordine d’arrivo 40° Piccolo Giro dell’Emilia – Campionato Italiano Under 23:

1° Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli)

che compie i 162 km in 3h42’10” alla media dei 43,859 km/h

2° Alessandro Sntaromita (Velo Club Mendrisio) a 26″

3° Luca Colnaghi (Zalf Euromobil Désirée Fior) a 30″

4° Matteo Baseggio (General Store Essegibi F.lli Curia)

5° Davide Bais (Cycling Team Friuli)

6° Filippo Baroncini (Beltrami TSA Marchiol)

7° Martin Marcellusi (Mastromarco Sensi FC Nibali)

8° Manuele Tarozzi (#InEmiliaRomagna)

9° Francesco Parravano (Aran Cucine)

10° Antonio Tiberi (Team Colpack Ballan)

