Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2020: Carlo Tacchini vince nel C1 500. Quarto Daniele Santini

E’ proseguita stamane l’unica tappa rimasta in calendario della Coppa del Mondo 2020, in programma a Szeged, in Ungheria, fino a domani, unica manifestazione internazionale della stagione ancora in essere dopo la cancellazione degli Europei. Arriva il terzo successo (sesto podio complessivo) per i colori azzurri.

A pochi minuti dal secondo posto nel K2 1000 maschile di Samuele Burgo e Luca Beccaro, in casa Italia, infatti, arriva il successo nella specialità non olimpica del C1 500 maschile di Carlo Tacchini, che vince la Finale A in 1’50″70, mentre Daniele Santini termina quarto a 2″00.

CLASSIFICA C1 500 MASCHILE

1 Carlo TACCHINI ITA 1:50.70

2 Angel KODINOV BUL 1:51.43 +0.73

3 Filip DVORAK CZE 1:51.93 +1.23

4 Daniele SANTINI ITA 1:52.70 +2.00

5 Felix GEBHARDT GER 1:52.73 +2.03

6 Balazs KISS HUN 1:52.74 +2.04

7 Aleksandre TSIVTSIVADZE GEO 1:53.05 +2.35

8 David KORISANSZKY HUN 1:53.08 +2.38

9 Dmytro IANCHUK UKR 1:53.31 +2.61

