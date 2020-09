Calcio, Vincenzo Spadafora sui casi positivi del Genoa: “Fermare il campionato? Non credo ci siano le condizioni”

Sono ore convulse nel calcio italiano dopo le notizie che arrivano dal Genoa, club che ha visto contagiati ben 14 tesserati. Una situazione da focolaio che la società rossoblu sta cercando di limitare al meglio possibile con test e controlli a tappeto per prevenire conseguenze peggiori. Tuttavia c’è preoccupazione per quanto concerne la diffusione del Covid-19 anche in altre formazioni come il Napoli, che ha disputato l’ultimo confronto con il Grifone.

Da capire che cosa farà la Lega di Serie A e la Figc in merito alla disputa del prossimo incontro della squadra genoana, prevista il prossimo sabato contro il Torino. Da questo punto di vista, ha detto la sua anche il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora: “Questo mi preoccupa molto. Sentirò il presidente Dal Pino e Gravina. Fermare il campionato? Non credo, non siamo ancora in tali condizioni“, le parole di Spadora (fonte: Ansa), raccolte dai cronisti fuori dal Montecitorio. A questo punto, la palla spetta alle autorità calcistiche, anche in attesa di sapere come evolverà il tutto.

Foto: LaPresse