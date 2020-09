Calcio, Sinisa Mihajlovic sul caso Covid-19 al Genoa: “Si parla di un focolaio, in Italia più severi nella valutazione della positività”

La notizia dei 14 casi positivi (tra 11 calciatori e 3 membri dello staff) nel Genoa ha avuto delle reazioni immediati nell’ambiente. Oltre alle preoccupazioni del Napoli che si è confrontato con la compagine genovese nell’ultima sfida di campionato al San Paolo, anche gli altri club si chiedono cosa accadrà. Allo stato attuale delle cose non c’è un regolamento chiaro in una situazione del genere, contrariamente all’Uefa che prevede un tetto di 13 calciatori contagiati per portare al rinvio e non alla sconfitta a tavolino in un match europeo.

A dire la sua sul tema è stato il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, al termine della partita vittoriosa contro il Bologna al Dall’Ara: “Sono tanti, ma qui in Italia sono più severi rispetto ad altri Paesi, ti considerano positivo con una carica virale bassa. Così è stato per me: la carica era bassa e ne potevo uscire prima. Sicuramente a Genova ci sarà stato un focolaio: ho capito ora perché hanno preso 6 gol… Speriamo non ci siano contagiati anche nel Napoli. Noi abbiamo giocato contro il Milan che aveva Duarte e Ibra tra i positivi e per fortuna siamo tutti negativi. Ci si poteva aspettare una cosa del genere con l’arrivo del freddo: bisogna stare molto attenti e prendere precauzioni“, le parole dell’allenatore serbo (fonte: gazzetta.it).

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse