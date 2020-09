Calcio, pasticcio Diawara: la Roma rischia lo 0-3 a tavolino con l’Hellas Verona

La Roma rischia di cominciare la Serie A 2020-2021 come peggio non si potrebbe. In realtà, il campionato dei giallorossi è già iniziato: sabato sera, 0-0 in casa del Verona. Questo almeno è il verdetto del campo, che potrebbe però essere ribaltato dal giudice sportivo a causa di un grossolano errore del club di Dan Friedkin: Amadou Diawara, infatti, è stato inserito in lista come Under 22 (cosa che non è più ormai) e non come ‘over’ e questo rischia di regalare all’Hellas Verona il 3-0 a tavolino.

Il caso è piuttosto spinoso. Partiamo dal presupposto che all’inizio di ogni stagione tutte le squadre devono consegnare una lista di 25 giocatori, a cui aggiungere poi tutti gli under 22 che vogliono. L’anno scorso Diawara era giustamente stato inserito nella lista degli Under 22, così da liberare una casella per un calciatore meno giovane del centrocampista guineano. Lo scorso 17 luglio, però, Diawara ha compiuto 23 anni e quindi avrebbe dovuto scalare nell’elenco principale, cosa che però la Roma non ha fatto. Una dimenticanza che rischia di costare carissima al club della capitale, visto che nel 2016 per la stessa irregolarità (con Antonio Ragusa) il Sassuolo si vide inflitta la sconfitta a tavolino.

Nel caso in cui la decisione del giudice sportivo fosse questa, la Roma sarebbe pronta a fare ricorso, appellandosi, di fatto, all’involontarietà del fatto. A dimostrazione di ciò, l’incompletezza della lista dei 25 giocatori: sono ancora quattro gli slot liberi, per cui la squadra giallorossa avrebbe tranquillamente potuto inserire Diawara all’interno di essa. Si è trattata, insomma, di una svista: una dimenticanza che rischia, però, di essere pagata a caro prezzo.

