Calcio, la Roma perde 3-0 a tavolino il match contro il Verona: i giallorossi pagano l’inserimento di Diawara

Si attendeva il pronunciamento del giudice sportivo di Serie A su quanto è accaduto nel corso di Verona-Roma, sfida valida per il 1° turno del campionato di calcio. Al Bentegodi la partita si era conclusa a reti bianche, ma il club giallorosso è stato penalizzato per un atto di superficialità grave: la compagine capitolina, infatti, aveva schierato il centrocampista Amadou Diawara, non incluso nella lista dei 25 giocatori della rosa visto che non era né negli Under 22, avendo compiuto 23 anni a luglio, né negli Over, dove ora è stato inserito.

Ebbene, il giudizio è arrivato ed è stato di 3-0 a tavolino. A questo punto, vedremo se la Roma farà ricorso, anche se non sembra ci sia questa intenzione. A questo punto l’Hellas sale a quota tre punti in classifica, mentre la Roma è a zero, pagando per quanto è accaduto.

Foto: LaPresse