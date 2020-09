Calcio: Keita Balde debolmente positivo al coronavirus, si trova in isolamento fiduciario

Non comincerà subito l’avventura di Keita Balde alla Sampdoria. La punta prelevata dal club blucerchiato dal Monaco ha infatti superato le visite mediche, ma allo stesso tempo ha portato all’evidenza una debole positività al coronavirus, cosa che ne ritarderà sia l’arrivo che l’impiego in campo.

Questo il comunicato del club: “L’U.C. Sampdoria comunica che l’A.S. Monaco F.C. ha autorizzato il calciatore Keita Balde a viaggiare e a sottoporsi alle visite medico-sportive, che non hanno evidenziato problematiche. Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-Covid-19 il calciatore è invece risultato debolmente positivo: si specifica che lo stesso non ha avuto contatti con il ‘Gruppo Squadra’ e si trova in isolamento domiciliare fiduciario. Saranno pertanto messe in pratica le procedure sanitarie come da protocollo“.

Keita Balde è prossimo alla sua terza avventura italiana: in precedenza ha vestito le maglie di Lazio (giovanili dal 2011 al 2013, poi prima squadra dal 2013 al 2017) e Inter (2018-2019).

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse