Calcio, Gabriele Gravina: “I 1.000 spettatori allo stadio sono un segnale, ma sono davvero pochi”

Questione di priorità. Il campionato di calcio di Serie A è ripartito in questo weekend e 1000 spettatori hanno potuto occupare gli spalti, rispettando norme ferree dal punto di vista sanitario. Un passaggio importante, ma ancora si è ben lontani dal giudicare la situazione in maniera confortante.

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, infatti, ha parlato chiaro in merito a questo aspetto: “Un segnale, ma 1.000 spettatori sono davvero pochi. Sono dell’avviso che la gradualità debba essere proporzionale, il rispetto del distanziamento sociale darebbe l’esatta sensazione dell’occupazione dello spazio negli stadi. Il Paese sente l’esigenza di tornare alla normalità, in tutti i settori, senza perdere di vista le regole di sicurezza. Ha bisogno di vivere emozioni e passioni. Mille spettatori sono davvero pochi ma danno comunque un segnale importante, che deve essere esteso alla Serie B, alla C ed ai dilettanti“.

Gravina, quindi, spinge per un aumento della percentuale di presenza: “Il calcio deve recuperare la presenza degli spettatori che ne è l’anima, superando lo scetticisimo diffuso di chi non voleva far ripartire il campionato 2019-2020“, le parole del n.1 della Figc a ‘Radio anch’io sport’ (Rai Radio 1).

Foto: LaPresse