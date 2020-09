NFL 2020-2021 (2a settimana): clamorosa rimonta dei Cowboys, vincono Chiefs, Rams, Packers, Seahawks e Ravens

La seconda settimana della NFL 2020-2021 non ha certamente lesinato a livello di emozioni. La Week 2 ci ha regalato conferme importanti, rimonte pazzesche, qualche sorpresa e delusioni assortite, in un campionato che sta mano a mano entrando nel vivo, nonostante le numerose difficoltà del periodo. Gli stadi semi-deserti o vuoti e il fatto di non avere disputato la pre-season, stanno rendendo la vita davvero difficile alle squadre che, ad ogni modo, stanno sempre più entrando nel vivo della regular season. Andiamo, quindi, a vedere partita per partita, cos’è successo nella seconda settimana della NFL.

I MATCH DELLA SECONDA SETTIMANA DELLA NFL:

Dallas Cowboys (1-1) – Atlanta Falcons (0-2) 40-39. Un match che entra subito di diritto nella storia. La rimonta dei Cowboys ha dell’incredibile. Falcons che volano via sul 29-10, portano ancora un margine di tutto rispetto anche a due minuti dalla fine, ma un on-side kick ricoperto e quindi il field goal di Zuerlein regalano il sorpasso a 4 secondi dalla fine! Prescott lancia per 450 yds e una meta, ma ne segna addirittura 3 su corsa. Ryan domina finchè la difesa non lo molla con 273 yds e 4 td, con Ridley da 109 yds e 2 mete. Lamb e Cooper valicano la tripla cifra per Dallas con le palle perse che alla fine fanno la differenza. Atlanta ne recupera 3, ma non basta. La stagione dei Cowboys era già in forte bilico, questa vittoria pazzesca riporta il sorriso in Texas.

Loading...

Loading...

Green Bay Packers (2-0) – Detroit Lions (0-2) 42-21. I Packers continuano a segnare a raffica (85 punti in due partite) con Rodgers che chiude con 240 yds e 2 mete, E dire che erano stati i Lions a brillare all’inizio con un rapido 14-3, ma da quel momento in avanti è stato tutto giallo-verde. Prima due ricezioni da td per Jones (168 yds e 2 mete su corsa, 68 e un td su ricezione) e Tonyan, quindi lo stesso running back corre in meta per 75 yds, prima della “pick-6” di Sullivan e il calcio di Crosby che chiudono i conti. Match sul 34-14 e titoli di coda. La NFC North ha già la sua dominatrice?

Seattle Seahawks (2-0) – New England Patriots (1-1) 35-30: ci attendevamo una grande sfida e così è stato! Seattle stoppa Cam Newton sulla goal line a 3 secondi dalla fine per mantenere con i denti una vittoria che sembrava già in ghiaccio fino a pochi minuti prima. Wilson prosegue nel suo avvio stellare con 288 yds, 5 mete (un intercetto) a 5 ricevitori differenti. Risponde Newton con 2 mete su corsa, 397 yds lanciate e la conferma che l’attacco sia già nelle sue mani. I Pats mancano il sorpasso finale, ma brillano con Edelman da 179 yds su ricezione. Seahawks che si portano 2-0 in una straordinaria NFC West.

Houston Texans (0-2) – Baltimore Ravens (2-0) 16-33: tutto facile per i Ravens con il solito Lamar Jackson da 204 yds lanciate e 54 su corsa. Match indirizzato già nel primo tempo sul 20-10, quindi nel secondo tempo Baltimore gestisce bene gioco e cronometro e centra la seconda vittoria stagionale. Ravens da 230 yds su corsa, come sempre l’attacco dipende da questo.

Tampa Bay Buccaneers (1-1) – Carolina Panthers (0-2) 31-17. Arriva la prima vittoria in maglia Bucs per Tom Brady. Match non trascendentale con un attacco ancora da oliare. Il QB chiude con 217 yds, una meta e un intercetto. Ottime prove di Fournette (103 yds e 2 mete su corsa) e Evans (104 e un td su ricezione). Carolina ha poco da McCaffrey (59 yds su corsa, ma 2 mete) ma Moore (120) e Anderson (109) dominano per vie aeree. Il 21-0 iniziale decide tutto, poi Tampa gestisce il primo successo.

Philadelphia Eagles (0-2) – Los Angeles Rams (2-0) 19-37. Tutto facile, o quasi, per i californiani. Pronti, via, e l’attacco guidato da Goff (267 yds e 3 mete) fa a fette la difesa degli Eagles. Wentz gira a vuoto (242 yds e 2 intercetti) con il solo Sanders (95 yds e un td) a spingere. I Rams veleggiano senza patemi quindi nell’ultimo quarto segnano altri 13 punti per rimettere le cose in chiaro. LA scatta sul 2-0, mentre Philadelphia è già 0-2 e inizia a vedere i fantasmi.

Los Angeles Chargers (0-2) – Kansas City Chiefs (2-0) 20-23 dopo overtime. I Chiefs passano al SoFi Stadium, ma che fatica! Occorre un field goal di Butker a 1:55 dal termine dell’overtime per avere la meglio dei padroni di casa che hanno Herbert da 311 yds, una meta e un td, mentre Mahomes chiude con 302 yds e 2 td. Per KC Hill riceve per 99 yds e una meta, Kelce per 90 e un td, mentre per i Chargers Ekeler corre per 93 e Allen riceve per 96.

Negli altri incontri i Chicago Bears (2-0) vincono senza brillare 17-13 contro i modesti New York Giants (0-2) che inoltre hanno perso subito Barkley per infortunio. Trubisky lancia per 190 yds, 2 mete e 2 intercetti, con Montgomery che corre per 82 e riceve per 45. Per i Giants, Jones non va oltre le 241 con un intercetto. I Tennessee Titans (2-0) soffrono ben oltre il dovuto 33-30 contro i Jacksonville Jaguars (1-1), Tannehill è impeccabile con 239 yds e 4 mete, ma Herny si ferma a 84 su corsa. Per i Jags bene Robinson con 102 yds su corsa e una meta, mentre Minshew II scrive 339 yds, 3 td e 2 mete. La squadra della Florida va sotto 24-10 ma tenta la rimonta finale. Il 13-3 del quarto parziale illude, ma il field goal di Gostkowski chiude i conti.

Scontro inter-divisionale di grande importanza al Lucas Oil Stadium di Indianapolis dove i Colts (1-1) schiantano i Minnesota Vikings (0-2) per 28-11. Ennesima partitaccia per Cousins che chiude con uno score pessimo: 11/26, 113 yds, e tre intercetti, con i padroni di casa che volano sul 18-3 senza strafare con Rivers da 214 yds, un td e una meta e con Taylor che corre per 101 yds mentre Alie-Cox riceve per 111. Match interno alla AFC East con i Miami Dolphins (0-2) che mancano la rimonta finale contro i Buffalo Bills (2-0) che passano 31-28. Allen incanta con 417 yds e 4 mete (Diggs dominante da 153 yds e un td) ma i Dolphins rispondono con Fitzpatrick da 328 yds e due mete (Gesicki riceve per 130) e due fumble recuperati, ma il 15-14 nell’ultimo parziale non cambia i destini. I New York Jets (0-2) si inchinano 13-31 ai San Francisco 49ers (1-1) in un match quasi senza storia. Prima azione e subito Mostert (poi ko alla caviglia) corre in meta per 80 yds quindi match in ghiaccio a fine primo tempo sul 21-3. Pessima notizia per i Niners l’infortunio al ginocchio di Bosa che sembra davvero grave.

Gli Arizona Cardinals (2-0) passeggiano 30-15 in casa contro il Washington Football Team (1-1) grazie ad un match già chiuso nel primo tempo sul 20-0. I Pittsburgh Steelers (2-0) non brillano ma piegano 26-21 i Denver Broncos (0-2). Roethlisberger lancia per 311 yds, 2 td e un intercetto con Conner che corre per 106 e una meta. Bene Johnson che riceve per 92 e una meta. La compagine del Colorado risponde con Driskel da 256 yds, 2 td e un intercetto, ma non arriva la rimonta dopo il 17-3 iniziale dei gialloneri. Nel Thursday Night match i Cleveland Browns (1-1) avevano piegato 35-30 i Cincinnati Bengals (0-2) con una grande prova offensiva in questa sfida interna alla AFC North, ma anche qualche errore di troppo. Chubb corre per 124 yds e 2 td e domina la scena, Hunt ne aggiunge 86 e una meta, mentre dall’altra parte la prima scelta del Draft, il QB Burrow mette in scena con una prova eccellente da 316 yds e 3 mete, ma i Bengals sono ancora ben lontani dall’essere una squadra competitiva. La seconda settimana della NFL si concluderà questa notte con l’attesissimo esordio casalingo dei Las Vegas Raiders (1-0) che inaugurano l’Allegiant Stadium ospitando i temibili New Orleans Saints (1-0).



CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL FOOTBALL AMERICANO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse