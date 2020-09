Calcio, Andrea Pirlo ha conseguito il patentino: ora può allenare in Serie A

Andrea Pirlo è ufficialmente diventato un allenatore. Il neo tecnico della Juventus, infatti, oggi pomeriggio ha superato l’esame a Coverciano per il patentino Uefa Pro e già domenica sera potrà sedersi in panchina per pilotare la sua squadra. È il primo passo di un percorso che i tifosi bianconeri sperano possa essere luminoso fin dalle prime battute, vista la grande responsabilità che si è subito sobbarcato il Maestro, ritiratosi dal calcio giocato nel 2017.

Gli allievi del Master si sono radunati oggi nelle sale del museo della Nazionale italiana, alle porte del Centro Tecnico Federale di Coverciano, per sostenere l’ultima prova del loro percorso didattico da allenatore. Pirlo non era l’unico volto noto presente: nell’elenco degli esaminandi c’erano anche Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia neopromosso in Serie A, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Morgan De Sanctis, Paolo Montero e l’allenatrice della Nazionale femminile Under 17, Nazzarena Grilli.

Foto: LaPresse