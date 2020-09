Bursaspor-Trento oggi, EuroCup basket: orario, tv, streaming, programma

Inizia oggi l’EuroCup di basket e il programma prevede un la sfida tra il Frutti Extra Bursaspor e il Dolomiti Energia Trentino. Per i trentini l’occasione per rialzare la testa dopo un avvio di stagione difficile tra Supercoppa e campionato

Due vittorie in sette partite per i trentini in questo avvio di stagione, un campionato già in salita, ma la volontà di fare bene sia in Italia sia in Europa. E l’occasione per trovare confidenza e sicurezza proprio in Eurocup contro una formazione al suo esordio assoluto nel Vecchio Continente, mentre Trento può vantare già tre Top 16 raggiunti in Eurocup.

I punti di forza della Dolomiti Energia sono sicuramente JaCorey Williams, che si è già dimostrato marcatore micidiale, Gary Browne e Jeremy Morgan, dai cui punti dipenderà il futuro della squadra e il risultato di questa sera. Nicola Brienza sa che il primo mese di partite non ha dato i risultati sperati, ma sa anche che partita dopo partita il gruppo troverà l’affiatamento giusto per risalire la china.

La EuroCup vedrà in campo 6 squadre oggi per quella che è la prima giornata del torneo continentale. Al momento non c’è alcun accordo con i broadcaster in Italia e, dunque, sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming su Euroleague.tv.

EUROCUP: BURSASPOR-TRENTO, PROGRAMMA

MARTEDì 29 SETTEMBRE

Ore 19.00 Frutti Extra Bursaspor – Dolomiti Energia Trentino

EUROCUP: BURSASPOR-TRENTO, STREAMING

DIRETTA STREAMING – Euroleague.tv

duccio.fumero@oasport.it

Credits: Ciamillo