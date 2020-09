Buducnost-Brescia oggi, EuroCup basket: orario, tv, streaming, programma

Inizia oggi l’EuroCup di basket e il programma prevede un la sfida tra il Buducnost VOLI Podgorica e la Germani Brescia. Per i lombardi l’occasione per rialzare la testa dopo un avvio di stagione difficile tra Supercoppa e campionato

L’avvio di stagione dei lombardi non è stato convincente, con tre soli successi in Supercoppa e il ko contro Varese nell’esordio in campionato, e l’Eurocup deve dare segnali importanti a Vincenzo Esposito, che sogna di passare il turno, ma deve sicuramente trovare la quadra per ora ancora illusoria.

I montenegrini hanno grande esperienza nel proprio roster, con il leader Justin Cobb che non solo sa far girare bene la squadra, ma è anche un tiratore molto pericoloso, anche dalla lunga distanza. Di contro, invece, Brescia dovrà ritrovare l’ottima difesa della passata stagione per bloccare gli attacchi del Buducnost e, poi, contrattaccare, con Luca Vitali che dovrà mettere palloni caldissimi in mano a Christian Burns, Andrew Crawford e Brian Sacchetti per espugnare il campo montenegrino.

La EuroCup vedrà in campo 6 squadre oggi per quella che è la prima giornata del torneo continentale. Al momento non c’è alcun accordo con i broadcaster in Italia e, dunque, sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming su Euroleague.tv.

EUROCUP: BUDUCNOST-BRESCIA, PROGRAMMA

MARTEDì 29 SETTEMBRE

Ore 19.00 Buducnost VOLI Podgorica – Germani Brescia

EUROCUP: BUDUCNOST-BRESCIA, STREAMING

DIRETTA STREAMING – Euroleague.tv

