Sport in tv oggi (martedì 29 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova giornata di sport, oggi martedì 29 settembre. Il tennis in primo piano con la terza giornata del Roland Garros 2020 e i colori azzurri protagonisti grazie agli esordi di Matteo Berrettini e di Gianluca Mager. Scenderà in campo anche il n.1 del mondo Novak Djokovic e lo spettacolo non mancherà sul rosso di Parigi. Non solo racchetta e pallina protagonista, ma molto altro: il ciclismo con la prima tappa del BinckBank Tour 2020, il basket con l’EuroCup, il volley con i Preliminari di Champions League e il calcio con LaLiga e la Coppa di Lega Inglese.

PROGRAMMA SPORT (29 SETTEMBRE)

10.00 CICLISMO (BinckBank Tour 2020, 1a tappa): Blankenberge – Ardooie.

10.00 VELA (Europei Nacra 17, 49er e 49erFX): prima giornata.

11.00 TENNIS (Roland Garros): primo turno – Berrettini vs Pospisil – Diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

13.00 TENNIS (Roland Garros): primo turno – Mager vs Lajovic – Diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

19.00 BASKET (EuroCup): Buducnost VOLI Podgorica – Germani Brescia – Diretta streaming su Euroleague.tv.

19.00 BASKET (EuroCup): Frutti Extra Bursaspor – Dolomiti Energia Trentino – Diretta streaming su Euroleague.tv.

19.00 CALCIO (LaLiga): Real Sociedad-Valencia – Diretta streaming DAZN.

20.30 VOLLEY (Preliminari Champions League): Trento-Polonia London – Diretta streaming eurovolley.tv

20.45 CALCIO (Coppa di Lega Inglese): Tottenham-Chelsea – Diretta streaming DAZN.

21.30 CALCIO (LaLiga): Getafe-Betis – Diretta streaming DAZN.

